Minik patilere 5,5 yıl önce yaptığı doğal yaşam alanıyla dikkat çeken KayseriTalas Belediyesi, bir yeni hizmeti daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan çalışmayla sevimli patiler için gıda atıklarından mama üretim teknolojisi konusunda istişareler yapıldı.

Sıfır atık prensibiyle gıda atıklarını tekrar ekonomiye kazandırmayı amaçlayan Talas Belediyesi’nde yeni bir çalışma için harekete geçildi.

Başkanlık toplantı salonunda düzenlenen ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başkanlık ettiği toplantıda sevimli patiler için hijyenik ortamda fermente mama üretimi konusu masaya yatırıldı.

Birim müdürleri ve firma yetkililerinin de katıldığı toplantıda Talas Belediyesi tarafından gıda atıklarından kedi ve köpek maması üretecek bir tesisin kurulumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca çevre dostu olan Talas Belediyesi’nin iklim değişikliğini durdurmak ve daha yaşanılır bir dünya hedefine katkı sağlamak amacıyla eğitim parkı kurulması da görüşüldü. Kurulması planlanan eğitim parkında tropik bitkiler, su canlıları ve interaktif eğitim salonları olması kararlaştırıldı. İklim değişikliği temalı olması planlanan doğa parkında öğrenci gruplarının uygulamalı eğitimler alması ve engelli bireylerin terapi göreceği hidroterapi ve eğitim ünitelerinin de bulunması konuşuldu.