Kayseri Şeker, 2025 üretim yılında pancar çiftçilerine yönelik faizsiz ayni ve nakdi avans desteğini sürdürüyor. 12 Ağustos’ta ödenen 383 milyon 628 bin TL’lik ikinci sulama avansıyla birlikte toplam destek 3 milyar 646 milyon 680 bin TL’ye ulaştı.Habibullah EFENFDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Şeker, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı bölgelerdeki pancar çiftçilerine 2025 üretim yılında faizsiz avans desteğini kesintisiz sürdürüyor.

Tohum, gübre, ilaç, motorin gibi ayni avansların yanı sıra ekim, çapa, bayram ve sulama gibi nakdi avanslar, çiftçilere faiz yükü olmadan sağlanıyor.

12 Ağustos’ta ödenen 383 milyon 628 bin TL’lik ikinci sulama avansıyla toplam destek miktarı 3 milyar 646 milyon 680 bin TL’ye ulaştı.

ÇİFTÇİYE FİNANSAL NEFES

İSO 2024 listesinde Türkiye’de 70’inci, Kayseri’de ise 1’inci sırada yer alan Kayseri Şeker, Mayıs’tan Eylül’e kadar planlı bir takvimle avans ödemelerini gerçekleştirerek çiftçiyi tarlada yalnız bırakmıyor. Artan girdi maliyetleri karşısında faizsiz destekler, çiftçilerin üretim süreçlerindeki finansal yükünü hafifletiyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Ayni ve nakdi avanslarımız, çiftçimizin mali yükünü azaltırken üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor,” denildi.

BAŞKAN AKAY: “ÜRETİME ODAKLANMALARINI SAĞLIYORUZ”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Çiftçimizi ekimden hasada kadar destekliyoruz. Tarlasında üretimin aksamaması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 12-13 Ağustos’ta ödenen ikinci sulama avansıyla toplam 3 milyar 646 milyon 680 bin TL’lik destek sağladık. Eylül’de üçüncü sulama avansını da vereceğiz. Maliyetlerin arttığı bu dönemde çiftçimizin yükünü hafifletmek, onların üretime odaklanmasını sağlamak en büyük görevimiz” diye konuştu.