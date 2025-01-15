Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4’üncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve ABD'nin prestijli Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesine kabul edilen Bergüzar Yürüm’ü makamında ağırladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Müdürü Sezer İnan, mezun öğrencisi Bergüzar Yürüm ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Massachusetts Institute of Technology’den kabul alan tek Türk öğrenci olan Bergüzar’ı ve ailesini tebrik etti.

Bergüzar Yürdüm’ü ‘ülkenin gururu’ diye nitelendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hem hoş geldiniz diyor hem de tebrik ediyoruz. Kayseri’mizin ve ülkemizin gururu oldunuz. Sizlere yardımcı olmak, sizlerin ufkunu açacak, hedefine destek olacak şekilde hareket etmek hepimize yakışır, bizler de şehrin hizmetkârı olarak hem sizlerle onur duyuyoruz hem de dua ediyoruz. Üzerimize düşen bir şey varsa buradan paylaşıyoruz” diye konuştu.

Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi Müdürü Sezer İnan da “Eğitim camiasında sizlerin eğitime verdiğiniz desteğe şahidiz, çok emeğiniz var” derken, Başkan Büyükkılıç ise “Eğitim, ülkenin, şehrin ve ailenin geleceğine yatırımdır. O gelecek, bize yansıyacak. Eğitime yapılan yatırım olmazsa olmazımızdır. Sizleri de tebrik ediyorum böyle bir öğrenci yetiştirdiğiniz için, başarılar diliyorum. Eğitimin kıymetini bileceğiz, geleceğe yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bergüzar Yürdüm de Başkan Büyükkılıç’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

2024’te Hollanda’da düzenlenen 4’üncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya kazanan Bergüzar Yürüm, ağustos ayında gideceği ABD'nin prestijli Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinde yüzde 100 burslu okuyacak.