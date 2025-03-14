Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyoner projelerinden biri olarak hayata geçirilen Kayseri Bilişim Akademisi, 15 Mart 2025 tarihinde başlıyor. Gençler, bilişim teknolojileri alanında yetkinlik kazanacak ve geleceğin uzmanları olarak yetişecek.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere yönelik hazırladığı Bilişim Akademisi projesini hayata geçiriyor. Teknoloji ve bilişim alanındaki hızlı gelişmeler doğrultusunda, gençlere yeni fırsatlar sunmayı hedefleyen proje, yarın başlıyor.

Başkan Büyükkılıç, başlamasına sayılı günler kalan proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilişim alanında gençlerimize sağlayacağımız eğitimlerle onların hem teknik bilgi ve becerilerini geliştirecek hem de sosyal becerilerini güçlendireceğiz. Gençlerimizin geleceğini şekillendirmek, bu projeyle daha da güçlenecek” dedi.

Teknofest gençliği için gayret ettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, “Kayseri’mizi teknolojiye daha yakın, bilişimle büyüyen bir şehir yapmayı hedefliyoruz. Bu projeyle gençlerimizin kariyerlerine yön verecek bilgi ve becerileri kazandırmalarını amaçlıyoruz. Geleceğin bilişim uzmanlarını yetiştirmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

Kayseri Bilişim Akademisi, 30 öğrenciyle, yapay zekâ, programlama, siber güvenlik gibi alanlarda derinlemesine eğitimler sunacak. Öğrenciler, eğitim süresince aynı zamanda problem çözme, takım çalışması ve iletişim becerileri gibi sosyal yetkinliklere de odaklanacak. Ayrıca, bilimsel metodolojilerin kullanıldığı çalışmalara katılacak olan öğrenciler, bu alandaki en son gelişmeleri takip etme şansı bulacak.

Eğitimler, Erenköy Mahallesi, Talas Bulvarı No:48 / BP Petrol Yanı, Erciyes Kültür Merkezi Karşısında hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KAYMEK Akademi’de yapılacak. Bilişim Akademisi’nin katılımcıları, sınavla seçilen 30 öğrenci olacak. Geleceğin bilişim uzmanlarını yetiştirmek amacıyla başlatılan bu önemli proje, Kayseri’nin teknoloji ve eğitim alanındaki vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyacak.