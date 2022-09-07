2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Bayburt/Aydıntepe Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Kerem Yenigün Aydıntepe İlçesindeki görevine başladı.

Denizli’nin Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün’ün Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığına atanmıştı.

Aydıntepe Kaymakamı Kerem Yenigün Aydıntepe’deki görevine başladı.

AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanı Halil Beşbaş ve yönetimi Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Kerem Yenigün’ü makamında ziyaret ettiler.

Kerem Yenigün kimdir?

1990 yılında Rize’de doğdu.İlköğretim ve lise eğitimini sırasıyla Hüseyin Yardımcı İlköğretim Okulu ve Rize Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden onur derecisi ile üç yılda mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olarak, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini onur derecesi ile tamamladı.

2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili kuruluşu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nda uzman olarak göreve başlayarak Alan Yönetimi ve İdari İşler Çalışma Gruplarında koordinatörlük görevleri yaptı.

106. Dönem Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etmesinin ardından Edirne Valiliği’nde vilayet, Muğla/Ula ilçesinde refiklik stajını tamamlayarak sırasıyla Giresun/Güce, Kırklareli/Pehlivanköy, Çanakkale/Bozcaada, Kütahya/Pazarlar ve Kırklareli/Demirköy ilçelerinde vekaleten görev yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde mülkiye teftiş stajı sonrası İngiltere’nin Sheffield kenti üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı. Kaymakamlık kursunu tamamladı.