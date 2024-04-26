Bayburt Demirözü Akyaka Köyünde ikamet eden bir vatandaşımız 24.04.2024 günü 9 adet büyükbaş hayvanının kaybolması ve tüm aramalarına rağmen bulamaması üzerine 24.04.2024 günü Saat:23.10 sıralarında Jandarma ekiplerinden yardım talebinde bulunmuştur.

Bu kapsamda ihbarın geldiği andan itibaren Jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından arama faaliyetine başlanmıştır.

Bahse konu hayvanlar 25.04.2024 günü Saat:08.50 sıralarında Jandarma ekipleri tarafından drone ile yapılan arama neticesinde Bani Mezrası eteklerinde bulunarak sahibine tam ve eksiksiz şekilde teslim edilmiştir.

1 haftada (5) vatandaşımızın toplam (25) büyükbaş hayvanı devriyelerimiz tarafından bulunularak sahiplerine teslim edilmiştir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.