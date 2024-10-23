Karasu Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Batarya Takımı, Teknofest 2024 kapsamında 5-8 Eylül’de Antalya’da düzenlenen Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

SAKARYA (İGFA) - Geçen sene Türkiye ikincisi olan okul bu yıl da Türkiye birincisi olarak başarısını artırmaya devam etti. Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Servan Sever koordinatörlüğünde fabrika iç lojistiğinde veya depolarda kullanılabilecek kendisine atanmış yollarda hareket edip, belirli yükleri noktadan noktaya taşıyan elle kontrol ile veya otonomla çalışan bir güdümlü robot yapan bölüm öğrencileri Muhammed Cem Çiftçi, Ahmet Likos ve Halit Can Alemdar elde ettikleri bu başarıyla gurur kaynağı oldular.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI MESLEK LİSELERİMİZİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Okul Müdürü Nilüfer Yeke, danışman öğretmen ve öğrencilerle görüşen İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş; alan derslerinin projelerle de karşılık bulmasının meslek lisesi öğrencilerinin uzmanlaşma yolundaki eğitimlerini somut olarak yansıtmalarına fırsat tanıyarak aldıkları eğitimin görünürlük kazandığını ifade etti. Bakırtaş; ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nin hedefleri doğrultusunda girişimcilik becerilerini kullanarak başarılı, üretken ve yenilikçi nesli en iyi şekilde temsil eden öğrencileri tebrik etti.