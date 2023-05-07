Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Tüneli’ni ve Bayburt-Erzurum arasında Kop Dağı Tüneli’nin yakın zamanda bitirileceğini belirterek, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nı da bu yılın sonunda açacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Bayburtlu ve Gümüşhaneli vatandaşlarla Trabzon Zorlu Grand Otel’de yemekte bir araya geldi. Etkinliğe Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, Bayburt Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, , Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay, Trabzon Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Murteza Eroğlu, Güsiad Trabzon Temsilcisi ve TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Üçüncüoğlu, Bayburtlular Derneği eski Başkanları Prof. Dr. Şeref Oruç ve Turan Terzi’nin yanı sıra spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış simada katıldı.

500’ü aşkın Gümüşhaneli ve Bayburtlu vatandaşın katıldığı toplantının öncesinde konuşan Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay ve Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Murtaza Eroğlu, Zigana Tüneli‘nin hizmete açılmasıyla artık zaten kolkola yan yana olan Trabzon Gümüşhane Bayburt kardeşliğinin daha da pekiştiğini bu manada hizmetlere vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bu hizmetlerde görev alan herkese teşekkür ettiler.

BU HAYALİ DE GERÇEKLEŞTİRELİM

Ayrıca Trabzon Gümüşhane Bayburt Erzincan demiryolu için Adil Karaismailoğlu’ndan destek isteyip “Bu hayali de gerçekleştirelim, bu ticaret hattını canlandırıp bu şehirlerimizi ve bu ticaret hattını ülkemize kazandıralım. Bu müjdeyi sizden bekliyoruz” dediler.

21 yıldır Türkiye’yi diğer ülkeler arasında güçlü ve dik yürümesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Karaismailoğlu, “Bizim derdimiz memleketimizin gelişmesi, büyümesi. Bugün Avrupa’da dergi kapakları basıyorlar. Cumhurbaşkanımızı farklı göstermeye çalışıyorlar. Türkiye’yi karıştırmaya hevesli olan ittifakı destekliyorlar. Bunlar Türkiye’yi sevdikleri için mi yapıyorlar. Asla. Onlar Türkiye’nin gelişmesini, büyümesini istemiyorlar. Ortadoğu’da kullanacakları, her zaman dediklerini dinletecek ülke olmasını isterler. Ama Türkiye 21 yıldır Türkiye önüne bakıp ilerliyor. Bu süreçte neler yapmadılar? Gezi olayları, fetö ayaklanması, darbe mi dersiniz. Neden yaptılar? Türkiye’nin önünü kesmek için” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin hedeflerinin belli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu ekonomide yaşanan gelişmeleri anlattı. Hayalleri gerçeğe dönüştürme sorumlulukları olduğunu belirten Karaismailoğlu, milletin parasının millete harcandığını kaydetti. Zigana Tüneli’ni açtıklarını anımsatan Karaismailoğlu, eski ve yeni Türkiye arasındaki farkı gösterdiklerini vurguladı. Zigana ve Gümüşhane Tünellerini bitirdiklerini, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Tüneli’nin inşaatının devam ettiğini, yakın zamanda bunun biteceğine işaret eden Karaismailoğlu, “Bayburt Erzurum arasında Kop Dağı Tüneli… O da bitecek yakın zamanda. Nereden baksanız Trabzon Erzurum arası bir buçuk saate düşüyor. 45 dakikaya Gümüşhane’ye gidiyorsun. Tabi ki yetmez. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’nı bu yıl sonunda açıyoruz. Bunların hepsi şehirlerimizin gelişmesi, büyümesi, yaşam kalitesinin artmasıdır. Güven ve huzur ortamında bunları konuşuyoruz. Güven ve huzurun devam etmesi için destek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber: Arif AZAK