Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma Timi tarafından etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu gelişmeye ilişkin haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlık, paylaşımında, Karadeniz’in Kefken açıklarında mayın tespit edildiğini belirtti.

Paylaşımda, mayının Su Altı Harekât ve Kurtarma Komutanlığımıza bağlı Su Altı Savunma timi tarafından etkisiz hâle getirildiği kaydedilerek, o anlara ilişkin görüntülere yer verildi.