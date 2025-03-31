Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, iş yerlerinde teftşi ve denetim görevlerinin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirterek, 2024 yılında 900 iş müfettişiyle gerçekleştirdiği faaliyetlerin özetini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'de çalışma koşullarını ve ortamını inceleme ve denetleme kapsamındaki iş teftişi faaliyetleri 2024 yılında da hız kesmeden devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş Teftiş Kurulu tarafından yürütülen denetimlere ilişkin çarpıcı veriler Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

12 BİNDEN FAZLA İŞYERİ DENETLENDİ, 2 MİLYON ÇALIŞAN ULAŞILDI

2024 yılı boyunca 19 farklı sektörde (maden, inşaat, ulusal zincir marketler ve restoranlar vb.) önleyici teftişler gerçekleştirildiğini belirten Bakan Işıkhan, bu kapsamda 12 binden fazla işyeri denetimden geçirilirken, yaklaşık 2 milyon çalışana ulaşıldığını söyledi.

Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında 1,8 Milyar TL işçi alacağı ve 710 milyon TL'lik kamu alacağının ödetildiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, mevzuata aykırı davranışlar sergileyen işyerlerine toplamda 920 milyon TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Denetimlerde çalışanların hayatını riske atan ciddi ihlallerin tespit edildiğini ve 172 işyerinde işin durdurulması kararı alındığını vurgulayan Bakan Işıkhan, denetimlerin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak, çalışanların haklarını korumak ve kayıtdışılığı önlemek amacıyla aralıksız devam edeceğini vurguladı.