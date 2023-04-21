Filyos'ta Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması törenini gün boyu televizyon ekranlarında Bayburtlu Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Develi yorumladı.

Türkiye tarihi günlerinden birini yaşadı. Yerli ve milli kaynaklarla bulunan Karedeniz doğalgazı karaya ulaştı. Filyos'ta Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması törenini gün boyu televizyon ekranlarında Bayburtlu Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Abdulkadir Develi yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. İkinci müjdemiz ise 1 ay boyunca tüm konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız" ifadelerini "Yerli ve milli hamlelerin hane halkı ekonomisine olumlu etkisini şimdiden görmeye başladık" diye yorumlayan Prof. Develi, Türkiye'nin enerjide bir üst lige yükseldiğini aktardı.

Zonguldak Filyos'ta gerçekleşen töreni gün boyu NTV, TRT, A Haber, A Para, CNN Türk gibi ulusal kanallarda değerlendiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Develi, özetle şunları söyledi: "Değeri 1 trilyon doları bulan bir doğalgaz rezervi bu"

"Doğalgazda yüzde 99 oranında dışa bağımlılığımız var.

Bu gerçekten ekonomimiz için ciddi anlamda yük taşıyor. 3 yıl önce 320 milyar metreküple başlayan fakat şu anda 710 milyar metreküpe kadar çıkan bir rezervden bahsediyoruz. Değeri 1 trilyon doları bulan bir doğalgaz rezervi bu.

Bu oldukça önemli. Burada görmüş olduğumuz tesislerden kara ile buluşup yurtiçi piyasalara doğalgaz entegre edilecek. İlk başta ülkemizin yüzde 5’lik bir doğalgaz ihtiyacını karşılayacak fakat ilerleyen dönemlerde bu rakam artacak."

"Bizim enerji merkezi olmak gibi bir iddiamız var"

"Yatırım süreci, üretim süreci, piyasaya dağılma süreci var. Bununla ilgili bir zaman planlaması var. Hali hazırda oldukça hızlı bir süreç var. Rakamlar yüksek, ülkemizin 50 milyar metreküplük bir doğalgaz talebi var, burada 710 metreküplük bir doğalgaz rezervine sahibiz. Yani bu şu anlama geliyor. 1 trilyon dolarlık faturayı dışarı ödemeyeceğiz, bu içerde kalacak. Bu vesile ile döviz talebi oluşmayacak. TL güçlenecek. İkinci olarak doğalgaz tedarikçi ülkelerle oturduğumuz zaman Rusya, İran’la masada daha güçlü hale geleceğiz.

Çünkü kaynağımız var bu peyderpey gelecek. Karadeniz verimli bir yatak. Bu rezerv önümüzdeki yıllarda artacak. Bu bir milattır. Bugün Karadeniz, yarın Akdeniz. Bizim enerji merkezi olmak gibi bir iddiamız var."

"Bu durum Türkiye’yi bir üst lige çıkaracak"

"Makro gözle bakılacak olursa cari dengeyi koruyacak bir keşif bu. Bunun burada kalması, cari dengeyi pozitif yönde etkileyecek ve büyümeye katkı sağlayacaktır. Diğer yandan kendi gazımız olduğundan dolayı biz burada hane halkını destekleme kapasitemiz olacak. Bu durum Türkiye’yi bir üst lige çıkaracak. Kendi enerji kaynağını yerli ve milli imkanlarla bulup, bu enerjiyi hane halkına sunmak. Bunu enerjide bir üst lig olarak yorumlayabiliriz. Tesisin kapasitesi artacak. 2024 ve 2025 yılı itibariyle çok daha fazla doğalgaz akışını göreceğiz. Çok daha müjdeler duyacağız."