Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten telaşlandıran paylaşım: "Anneme kavuşmak istiyorum" Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten telaşlandıran paylaşım: "Anneme kavuşmak istiyorum"
Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut entübe edildi!
Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ankaralı Turgut, son haliyle gündem olmuştu. Ünlü şarkıcının menajeri, konuya ilişkin açıklama yaptı. Sağlık durumu kötüye giden Turgut'un entübe...Devamı için tıklayınız