Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut entübe edildi!
Son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ankaralı Turgut, son haliyle gündem olmuştu. Ünlü şarkıcının menajeri, konuya ilişkin açıklama yaptı. Sağlık durumu kötüye giden Turgut'un entübe...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
İstanbul Sultanbeyli’de Görkemli Bayburtlular Şöleni
İşadamı Muhammet Kaldırım son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber! 'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi...
Bayburt Ülkü Ocakları Vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı
6 yıllık evlilik son buldu! Şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu boşandı
Ünlü piyanist Fazıl Say 3. kez evleniyor! Flütçü sevgilisi...