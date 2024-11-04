Kanser tedavisi gören Şimal'e gelen yorumlar pes dedirtti! 'Çok üzülüyorum'
Ünlü şarkıcı Şimal, uzun süredir kanserle mücadele ediyor. Meme kanserini yenen ardından beynindeki tümor nedeniyle operasyon geçiren Şimal, tedavisi devam ederken, sosyal medya hesabından kendisine gelen...Devamı için tıklayınız
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