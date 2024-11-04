9 yıl sürmüştü! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse... 9 yıl sürmüştü! Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'dan evlilik itirafı! Eski eşi meğerse...
Kanser tedavisi gören Şimal'e gelen yorumlar pes dedirtti! 'Çok üzülüyorum'
Ünlü şarkıcı Şimal, uzun süredir kanserle mücadele ediyor. Meme kanserini yenen ardından beynindeki tümor nedeniyle operasyon geçiren Şimal, tedavisi devam ederken, sosyal medya hesabından kendisine gelen...Devamı için tıklayınız