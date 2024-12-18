Malatya Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu, sanatseverleri bir kez daha etkileyici bir yapımla buluşturdu. “Kalbin Tek Arkadaşı” adlı tiyatro oyunu, seyircilerin yoğun ilgisi ve coşkulu katılımıyla sahnelendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) sanatçılarının üstün performanslarıyla hayat bulan oyun, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar yaşattı hem de kalbin derinliklerine dokunan bir hikâyeyi sahneye taşıdı. Tek perdelik bir romantik komedi olan oyun, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Salonu’nda izleyicilerle buluşarak unutulmaz bir akşam yaşattı. Ömer Faruk Acun tarafından uyarlanan bu etkileyici eser, içtenlik dolu hikâyesi ve akıcı anlatımıyla büyük beğeni topladı. Seyircilere samimi bir aşk hikâyesini mizahi bir dille sunan “Kalbin Tek Arkadaşı” romantik komedi türüne yeni bir soluk getirdi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SANATA VE SANATÇIYA DESTEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği destek, bu tür projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlıyor. Hem sanatseverlerin hem de ilk kez tiyatro deneyimi yaşayan katılımcıların ilgisini çeken etkinlik, Malatya’nın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, sanata yaptığı bu katkılarla, şehrin kültürel dokusunu güçlendirmeye devam ediyor. “Kalbin Tek Arkadaşı” oyunu, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunarken tiyatronun birleştirici gücünü de bir kez daha vurguladı. Oyunun sonunda sanatçılara çiçek takdim edildi.