Türkiye yalıtım sektörünün 60 yıllık lideri İzocam, k öklü geçmişini ve sektördeki öncü rolünü “İzocam – Tarihe İz Bırakan 60 Yıllık Başarı Hikayesi” adlı özel kitabıyla belgeledi. 60. yıl anısına basılan hatıra pulu ise bu anlamlı dönüm noktasını kalıcı bir hatıraya dönüştürdü.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de yalıtım sektörünün öncü ve lider markası olan İzocam, 60. kuruluş yılına özel olarak “İzocam – Tarihe İz Bırakan 60 Yıllık Başarı Hikayesi” isimli bir kitap hazırladı.

Uzun yıllardır edindiği bilgi birikimini ve hikâyesini gelecek kuşaklara aktarmak için hazırladığı bu kitapla, Türkiye’nin sanayi ve yalıtım tarihine değerli bir kaynak kazandıran İzocam, ayrıca 60. yılına özel olarak bastırdığı hatıra pulu ile de sektördeki eşsiz yolculuğunu kalıcı bir anıya dönüştürdü.

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve alanında uzman bir kadro tarafından titizlikle hazırlanan “İzocam – Tarihe İz Bırakan 60 Yıllık Başarı Hikayesi ” kitabı, yalnızca İzocam’ın değil, aynı zamanda Türkiye’de sanayileşmenin ve yalıtım sektörünün gelişim hikayesini de kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Kitabın önsözünde yer alan “Tam 60 yıldır devam eden büyük bir yolculukta yan yana yürüyenleriz” ifadesi, İzocam’ın birlikte üretme, paylaşma ve dayanışma kültürüne vurgu yaparken, şirketin teknolojiyi ve çevreci üretimi odağına alan vizyonunu da ortaya koyuyor.

İzocam’ın, 1965 yılından bu yana öncü rolü, yenilikçi yaklaşımı ve çevre dostu üretim anlayışıyla Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunduğunu belirten İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, kuruluşlarının 60. yılında “Biz Geleceğiz” mottosuyla hazırladıkları “İzocam – Tarihe İz Bırakan 60 Yıllık Başarı Hikayesi” kitabını ve hatıra pulunu yalnızca bir kurumsal hafıza kaydı olarak değil, aynı zamanda geleceğe bırakılan değerli bir miras olar ak da sunduklarını vurguladı. Murat Savcı, “İzocam olarak kurulduğumuz günden bu yana yalnızca kaliteli yalıtım malzemeleri üretmedik; Türkiye’de yalıtım bilincinin gelişmesine de öncülük ettik. Enerji verimliliği, çevre bilinci ve sürdürülebilir üretim gibi alanlarda attığımız adımları, bu kitaba aktararak gelecek kuşaklara kalıcı bir değer bırakmayı hedefledik. İzocam’ın 60. yılı için özel olarak hazırlanan hatıra pulu da şirketimizin köklü tarihini ve değerlerini simgesel bir anı olarak ölümsüzleştirdi. Geçmişimizin tecrübeleriyle bugünü inşa ederken, yarına da sorumlulukla hazırlanmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE, BUGÜNDEN YARINA İZ BIRAKAN BİR HİKAYE

“İzocam – Tarihe İz Bırakan 60 Yıllık Başarı Hikayesi” kitabı; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki sanayileşme hamlelerinden modern yalıtım teknolojilerine, İzocam’ın ihracat başarılarından so syal sorumluluk projelerine kadar uzanan zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. “İnsanlığın Enerji ile İmtihanı” başlığından “Altmış Yılın Ardından” bölümüne kadar kronolojik bir anlatıyla hazırlanan kitap, Türkiye’de sıfırdan bir sektör yaratmanın, zoru başarmanın ve çevre bilincini yaymanın detaylı hikayesini sunuyor.

Kitapta yer alan “Altmış Yılın Ardından…” başlıklı bölümde İzocam’ın yolculuğu şu sözlerle özetleniyor:

"İzocam'ın hikâyesi, aslında zor koşullarda fedakârlıklarla büyütülen Türk sanayisinin hikâyesidir. Kapitalizmin gerektirdiği teknik, ekonomik ve toplumsal altyapıdan mahrum bir ülkenin hızlı bir şekilde muasır medeniyetleri yakalama uğraşında dikkat çekici bir öykü olarak karşımıza çıkar. İmkânsızlıklardan dolayı devlet eliyle başlayan bir kalkınma hamlesinde bayrağın özel sektöre geçtiği yıllarda, İzocam öncü bir girişim olarak birçok ilke im za atmıştır. Sıfırdan bir sektör yaratmış, Türk yatırımcısına ve halkına yalıtımı tanıtmış, cari açık veren bir ülkede çok erken tarihlerden itibaren aktif bir ihracat politikası izleyerek dış bağımlılığı azaltmış ve Türk ekonomisine büyük katkıda bulunmuştur. Birçok krizden başarıyla çıkmasını bilen İzocam, esnek kurumsal yapısıyla sektörel değişikliklere de başarıyla adapte olmayı bilmiştir.

İzocam, Türkiye için sadece ekonomik artı değer üretmekle kalmamış, birçok toplumsal sorumluluk projesine de imza atmıştır. Hem de bunu, bu tip projeler bir mefhum olarak ülkemizde oldukça yeniyken yapmayı başarmıştır. 1980'ler gibi erken bir tarihte ‘Korunan Enerji, Korunan Çevre’ sloganıyla kamuoyunda çevre bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmakla kalmamış, enerji tasarrufunun ekonomi ve çevre açısından önemini anlatmak için üniversitelerden ilkokullara uzanan geniş bir eğitim sefe rberliği başlatmış, kurslar ve yarışmalarla bu konudaki bilincin artmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

İzocam, 21. yüzyıla inovatif yapısını koruyan ve hem teknolojide hem de iş dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden bir şirket olarak girmiştir. 1965'te mütevazı şartlarda ve imkânsızlıklar içinde başlayan bir öykü, altmışıncı yılında yaratılan nadide bir markayla taçlanmıştır. Bugün ‘İzocam’ ismi, Türkçede yalıtım ile eş anlamlı olarak kullanılıyorsa, bu, altmış yıllık bir emeğin ürünüdür. Geleceğe de aynı titizlik ve azimle hazırlanan İzocam, önümüzdeki on yıllarda da yeni ürün ve teknolojilerle yalıtım sektörünün baş aktörü olmaya, enerji tasarrufu konusunda toplumu bilinçlendirmeye ve Türk ekonomisine katkı vermeye devam edecektir."