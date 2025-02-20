İzmit Belediyesi, kentimizde yaşayan gazilerimiz ve şehitlerimizin ailelerini ziyaret ederek saygı ve minnet duygularını dile getiriyorKOCAELİ (İGFA) - Manevi değerlere olan hassasiyetiyle bilinen İzmit Belediyesi, gazilerimiz ve şehit yakınlarının yanında olmayı sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ve Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri birimi aracılığıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Ozan Aksu ve Eray Bodur, Kıbrıs Gazisi Ramazan Akkaya ve Cafer Turna’yı ziyaret etti. Ayrıca yakın zamanda eşini kaybeden şehit annesi Mümine Akdemir’i ziyaret ederek başsağlığı dilediler. Her daim kıymetli gazilerimiz ve şehit ailelerinin yanlarında olacaklarının altını çizen ekip hediyelerini takdim etti. Ziyaretlere Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin, Zabıtan Mahalle Muhtarı Ferhat Özcan ve Fatih Mahalle Muhtarı Ayla Komza eşlik etti.