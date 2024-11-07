İzmit Belediyesi, genç yetenekleri desteklemek amacıyla 14-25 yaş arası gençlerden oluşacak bir Gençlik Orkestrası kuracakKOCAELİ(İGFA) - İzmit Belediyesi, sanata ve genç yeteneklere olan desteğini artırarak yeni bir projeye imza atıyor. Sanat Akademisi bünyesinde kurulacak olan Gençlik Orkestrası ile müzikle ilgilenen 14-25 yaş aralığındaki gençler, profesyonel eğitmenler eşliğinde müzik yapma fırsatı yakalayacak. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası hocaları, genç müzisyenleri hem geliştirecek hem de sahneye hazırlayacak. 11 Kasım’da başlayacak olan başvurular 2 Aralık tarihine kadar devam edecek.
İzmit Sanat Akademisi’nden yeni proje!
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