Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi tiyatro eğitmenleri gerçekleştirdikleri eğitimler ile, genişleyen sahne çalışmaları hakkında bilgiler vererek herkesin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, tiyatro eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Çocuk ve yetişkinlere yönelik kurslarıyla sanatseverleri bir araya getiren akademi, yeni sahnesiyle daha geniş bir kitleye hitap etmeye hazırlanıyor. Eğitmenler, hem yaratıcı drama hem de sahne performanslarıyla öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlarken, her yıl düzenlenen sene sonu gösterileriyle çalışmalarını taçlandırıyor. İzmit Belediye Tiyatrosu’nun büyüyen sahnesi ve artan imkanlarıyla sanatın daha çok insana ulaşmasını hedefleyen akademi, tiyatroya gönül veren herkesi kucaklamaya devam ediyor.

“TİYATROMUZ AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR”

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Eğitmeni Numan Ertuğrul Uzunsoy yaptığı açıklamada, “4 yıl kadar burada eğitimlerimiz ve tiyatromuz aktif olarak çalışmalar yürütmekte. Daha önce biz 18 yaş ve üstü yetişkin sınıflarına eğitimler veriyorduk. Ama son 2 yıldır çocuk sınıflarının açılması gerektiğinin kanaatine vardık. 8-12 yaş grubu öğrencilerimiz var ve bizlerle istediği kadar her dönem, her sene tekrar eğitim almaya hak kazanıyorlar.

“METİNLERİMİZİ KENDİMİZ OLUŞTURUYORUZ”

Onlarla da yaratıcı drama teknikleri ile ilgili bir kaynaştırma, olayları farklı katmanlarda ve perspektiften bakabilmeyi aktarıyoruz daha sonra da tiyatronun temel bileşenleri olan metin okumaları, karakter analizi, rol yaratmak ve sahnelemeye giriş gibi tiyatro çalışmaları yürütüyoruz. Metinlerimizi kendimiz oluşturuyoruz tiyatromuzda ve haziran ayında her sene, sene sonu gösterisi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÇOK İNSANA HİZMET VERECEĞİZ”

Sanat Akademisi Tiyatro Eğitmeni Tiyatro Eğitmeni Onur Serimer ise, “Daha önce burada 44 kişilik küçük bir sahnemiz vardı. Şimdi 100 kişilik daha büyük bir sahneye çevireceğiz burayı ve inşaat tüm hızıyla devam ediyor. İnşaatın bitimiyle birlikte daha çok insana, daha çok çocuğumuza hizmet vereceğiz burada. Düzenli olarak kursiyerlerimizle iç içe bir eğitim verip hoca-öğretmen ilişkisinden ziyade bir aile olma yolunda ilerliyoruz.

“GÜZEL ÇOCUK OYUNLARI SERGİLEYECEĞİZ”

8-12 yaş grubundan 18 yaş üzerine, 65’e hatta daha fazla yaşı olan öğrencilerimiz de var. Onlarla birlikte kocaman bir aile olmayı başardık. Çocuklarımıza bir sözümüz vardı, başkanımızın bu sahneyi yapılmasını istemesindeki temel sebep, çocuklarımıza daha çok, daha güzel oyunlar sunabilmekti. 100 kişilik yeni sahnemizde çocuklarımıza güzel çocuk oyunları sergileyeceğiz” diye konuştu.

BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİ

Sanat Akademisi Tiyatro Eğitmeni Tunç Toker daha büyük ve konforlu bir alanda çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, “2022 yılında perdelerimizi açtık biz İzmit Belediye Tiyatrosu olarak. Vasati 4 kişi adlı oyunla açtık. Biri ulusal biri uluslararası 2 ödül aldık bu oyunumuzla. Bunun dışında çocuk oyunlarımızla sahne çalışmalarımıza devam ediyoruz. İzmit Belediye Tiyatrosu olarak daha büyük, daha rahat, daha konforlu bir salonda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, perdelerimizi açacağız. Başkanımızın bu konuda çok büyük desteği var sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum bu konuda verdiği destekler için. 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun” dedi.

“YOLLARINA IŞIK TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Sanat Akademisi Tiyatro Eğitmeni Çağla Erdimen ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “ Sanat akademimize gelen hem yetişkin hem çocuk öğrencilerimiz var. Onlara yaratıcı drama üzerine çalışmalarımızla çocuklarımızın kabiliyetlerini ve öğrenme kapasitelerini önce keşfedip daha sonra eksik oldukları alanlar üzerinden oyunlar kurarak, oyunlarla beraber öğrenmelerinin yollarına ışık tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize öğrenerek eğitme üzerinde bir yolculuk sergiliyoruz. Burada da çocuklarımızın öğrenmeleri, eğitim kapasitelerini edinme yolculuğudur. 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun.”