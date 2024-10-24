İzmit Belediyesi yöneticileri, Kabaoğlu Mahallesinde gerçekleşen çalışmaları yerinde takip etti. Muhtar Gökhan Köysu da gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini ilettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Kabaoğlu Mahallesini ziyaret edip yapılan çalışmaları inceledi. Ekibe Muhtar Gökhan Köysu da eşlik etti.

“MAHALLE HALKIMIZA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren Burak Güreşen, “İzmit Belediyesi olarak asfalt serim çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yeni yapılaşma olan bölgelerimizde asfalt ihtiyacı çok fazla. Kabaoğlu Mahallesi de bu yerlerden bir tanesi. Sütçü ve Selvi Ağacı Sokaklarında yaklaşık 300 metre uzunluk ve 8 metre genişliğindeki yolda 500 ton asfalt ve 800 ton pmt serimi gerçekleştirdik. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı çamurdan kurtardık. Mahalle halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

MUHTAR KÖYSU TEŞEKKÜR ETTİ

Kabaoğlu Mahalle Muhtarı Gökhan Köysu ise, “Mahallemizde yapılan çalışmaların ardından yollarımız daha güvenli ve konforlu hale geldi Çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesi ve ekiplere çok teşekkür ederim” dedi.