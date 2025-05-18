İzmir'de Efes Selçuklu vatandaşların öneri, istek ve şikâyetlerini iletebilmeleri için hizmet veren SELBİM (Selçuk Belediyesi İletişim Merkezi) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Efes Selçuk'ta son bir yıl içerisinde vatandaşların SELBİM’e ilettiği 52 bin 559 öneri, talep ve şikâyetin 51 bin 885 tanesine yanıt verilerek çözüm bulundu.

Sonuç bekleyen vatandaşlara da ulaşılarak konu ve süreç hakkında bilgi verildi. SELBİM'den büyük memnuniyet duyan vatandaşlar, SELBİM ekibinin çok kısa sürede kendilerine dönüş yapmalarından dolayı teşekkür mesajları gönderiyor.

Efes Selçuk Belediyesi Hizmet Binası giriş katında hizmet veren SELBİM ekibi, haftanın 7 günü saat 23:00’e kadar vatandaşların taleplerini inceleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

“VATANDAŞIMIZA ÇARE OLUYORUZ”

Efes Selçuklu vatandaşlara bir telefon kadar yakın olmak için 2019 yılında belediye başkanlığı görevine seçildiğinde hayata geçirdiği ilk projelerden birinin SELBİM olduğuna değinen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 2019 yılında belediye başkanı olarak seçildiğinde yapılan ilk işlerden birinin SELBİM’i kurmak olduğunu belirterek, "Efes Selçuk Belediyesi her konuda vatandaşlara bir telefon kadar yakın olsun istedik. Halkımız derdini, önerisini, talebini bir mesajla, bir aramayla kolayca bize iletsin, biz de en hızlı şekilde çözüm üretelim istedik. Bunun için de SELBİM ekibimiz geç saatlere kadar gelen tüm talepleri tek tek inceliyor. Her mesajı veya aramayı müdürlüklerimize iletiyor ve ilgili arkadaşlarımız da büyük bir özveriyle konuyla ilgileniyorlar. Bu şekilde Efes Selçuk’a dair birçok şeyden haberdar oluyoruz. Efes Selçuk için, vatandaşlarımız için hizmet üreten, her bir öneri, şikâyet ve talep ile ayrı ayrı ilgilenen, çözüm sunmak için gece gündüz titizlikle çalışan SELBİM ekibimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.