İzmir Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu Demokrasi Gemisi’nin prömiyeri yapıldı. Oyun seyirciden tam not aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) yeni oyunu “Demokrasi Gemisi”nin prömiyerini yaptı. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’ndeki prömiyere bürokratlar, gazeteciler, kültür ve sanat camiası ile tiyatroseverler katıldı.

Usta yazar Aziz Nesin’in “Karagöz” metinlerinden hareketle İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer’in geleneksel orta oyunu formunda sahneye uyarladığı Demokrasi Gemisi, seyirciden tam not aldı. Günümüz Türkiye’sinde yaşanan aksaklıkları mizahi bir dille hicveden oyunda, sanatçıların performansı sık sık alkışlarla kesildi.

İzBBŞT, oyunu ramazan ayı boyunca sahneleyerek Karagöz ve Hacivat ile özdeşleşen ramazan ruhunu sahneye taşımayı hedefliyor. Oyunun İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi dışında ilçelerde de tiyatroseverlerle buluşturulması planlanıyor.

Oyunun biletleri İzBBŞT Bilet Gişeleri ve kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden satışta.