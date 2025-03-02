İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeniden Sinematek gösterimleri, mart ayında İzmirlilere seyir zevki yaşatacak. Sinematek gösterimleri kapsamında 16 Ocak'ta hayatını kaybeden yönetmen David Lynch anısına dört film, İzmir Sanat’ta ücretsiz olarak seyirci ile buluşacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek film gösterimleri, birbirinden güzel filmleri İzmirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Mart ayı boyunca gösterilecek filmler, ücretsiz olarak gösterime sunulacak.

Mart ayı gösterimleri, 16 Ocak'ta hayatını kaybeden yönetmen David Lynch'in anısına "David Lynch'in Yolu" teması ile beyaz perdeye yansıtılacak. Dünya sinemasına unutulmaz eserler kazandıran David Lynch'in anısına oluşturulan seçkide komediden gerilime; belgeselden drama farklı türlerde dört film yer alacak.

Seçki kapsaminda Lynch'in filmlerinin yanı sıra onun sinemaya bakışını ve kariyerinin şekillenişini sinema izleyicisine daha iyi aktarabilmek adına kendi sinema dilini kurarken etkilendiği Jacques Tati'nin bir filmi ve David Lynch'in yaşantısına ve sanatına ışık tutan bir belgesel de beyaz perdeyle buluşacak. Birbirinden etkileyici David Lynch hikayelerinde ve yönetmenin yaşantısında bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm sinemaseverler ücretsiz gösterimlere davetli olacak.

İLK FİLM 2 MART'TA

Film gösterimleri 2 Mart Pazar günü The Elephant Man (Fil Adam) ile İzmir Sanat Büyük Salon’da başlayacak. 9 Mart Pazar günü Mon Oncle (Dayım), 16 Mart Pazar günü David Lynch: The Art Life (David Lynch: Yaşam Sanatı) ve 23 Mart Pazar günü ise Mulholland Dr. (Mulholland Çıkmazı) İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 20.00'de gösterilecek.