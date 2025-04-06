İzmir'de Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), Sevda Şener Sahnesi'nde "İntiharın Genel Provası" adlı oyunun prömiyerini yaptı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), yıkılarak yeniden inşa edilecek Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak çalışmalar öncesinde, Dünya Tiyatrolar Günü'nde tiyatroseverleri yeni bir oyunla buluşturdu.

Duşan Kovaçeviç’in yazdığı "İntiharın Genel Provası", Sevda Şener Sahnesi'nde prömiyerini yaparak büyük ilgi gördü. Oyunu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de izledi.

Başkan Ömer Eşki, oyun sonrası yaptığı konuşmada tiyatroya olan özel bağını ve sanatın toplumdaki yerini vurguladı.

BBŞT sahnesinin kendisi için önemli olduğunu belirten Eşki, geçmişe dair anılarını: "Bundan 19 yıl önce burada bir cümle kurulmuştu: ‘Gelecek yıl BBŞT’nin 15. yılı olacak ve yeni bir değişim olacak.’ Bugün bu değişimi konuşuyoruz. İlk kez 27 Mart’ta Rafet Gücoğlu hocamız aramızda değil. Kendisi tiyatronun kurulmasında büyük emeği olan bir büyüğümüzdü, onu saygıyla anıyorum" sözleriyle paylaştı.Tiyatro ile olan bağını da anlatan Başkan Eşki, "Belki Hakan Hocam bana bir rol verseydi, ben de sanatla uğraşırdım" diyerek esprili bir dille sanat tutkusunu dile getirdi.

“TÜRKİYE’DE DE BİR TİYATRO OYNANIYOR”

Günümüz Türkiye’sine dair değerlendirmelerde bulunan Eşki, "Ama bugün artık bu sahnenin dışında da bir tiyatro oynanıyor. Sanki hukuk varmış gibi, her şey kılıfına uyduruluyor. Evraklar ona göre düzenleniyor. Basın özgürlüğü varmış gibi davranılıyor. Gerçeklikle yalan arasında bir yer değiştirme var. Buna direnmek kolay değil. Bazen gençleri sakinleştirmek için mikrofonu alıyorum ama sonra birileri de beni sakinleştirmeye çalışıyor. Kendime ve duygularıma hakim olamıyorum. Sanat, insanın insan olarak kalabilmesinin en büyük etmeni" diye konuştu.

BBŞT ile ilgili büyük projelerini de anlatan Başkan Eşki, Gençlik merkezi olarak geçen alanı da kapsayacak şekilde, bu binayı önümüzdeki birkaç ay içinde ihale edip Bornova’ya ve İzmir’e yakışır bir sahneye çevirmek istediklerini söyledi. Eşki, Bornova'ya en çok yakışan sanat dalı da tiyatro ve BBŞT olduğunu kaydetti.