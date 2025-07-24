İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir ve Bremen arasındaki ilişkilere katkı sunmayı hedefleyen Uzuner Consulting Limited Şirketi Genel Müdürü Bülent Uzuner’i makamında ağırladı.İZMİR (İGFA) -İki kardeş şehir arasında iş birliklerinin artacağını söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Bremen çok yakın ve dost gördüğümüz bir şehir” dedi.

Görüşmede İzmir ve Bremen’den şirketlerin bulunacağı bir dijital platform da gündeme geldi ve Başkan Tugay fikre destek verdiklerini söyledi.

Uzuner Consulting Limited Şirketi Genel Müdürü Bülent Uzuner iki kardeş şehir İzmir ile Bremen arasında son dönemde artan ekonomik iş birliği çabalarına katkı sunmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’la bir araya geldi. Uzuner görüşmede Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte ile bu kapsamda gerçekleştirdiği görüşmede ele alınan bazı önerileri de sundu. Buluşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen de yer aldı.

TUGAY: ŞİRKETLERİN DİJİTAL PLATFORMDA BULUŞMASI ÇOK İYİ FİKİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşılıklı ticaret için iki tarafta var olan bilgi, teknoloji ve birikimleri değerlendirmek iyi olur. İzmir’den Bremen’e, Bremen’den de İzmir’e gelip yatırım yapmak isteyen insanların ihtiyaçlarına bakmak lazım. Bremen çok yakın ve dost gördüğümüz bir şehir. Şirketlerin dijital platformda buluşması çok iyi fikir. Bu projeyi hızlı şekilde hayata geçirmek gerekir” diye konuştu. Türkiye’de en fazla tekne üreticisinin İzmir’de olduğunu ifade eden Başkan Tugay, Bremen’deki üreticilerle ilişkiler kurulabileceğini, tarım konusunda iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Uzuner Consulting Limited Şirketi Genel Müdürü Bülent Uzuner, “Bir dijital platform belki ilk adım olabilir. İzmir ve Bremen’de bulunan şirketlerin olduğu bir platform. Türkiye’de bir partner arayışında olan Bremenli şirketler için rehber niteliğinde bir platform olabilir” diye konuştu. Uzuner, Bremen’de İzmir Tanıtım Günleri yapılması için de fikir alışverişinde bulunacağını söyledi.