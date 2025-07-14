Orman Genel Müdürlüğü, İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Urla ilçesinde meydana gelen orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü’nün yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Müdürlük, 14 Temmuz 2025’te yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının daha fazla yayılması önlenirken, soğutma çalışmalarıyla olası risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.