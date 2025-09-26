İzmir'de Narlıdere Belediyesi, ilçe esnafının talep, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinlemek için saha ekibi kurdu. Esnaf Masası hizmetini genişletti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Narlıdere Belediyesi, ilçe esnafının talep, öneri ve şikâyetlerine daha hızlı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği “Esnaf Masası” hizmetini genişletti.

Yeni oluşturulan saha ekibi, Narlıdere’deki işyerlerini tek tek ziyaret ederek Belediye Başkanı Erman Uzun’un selamlarını iletiyor; esnafın taleplerini ve beklentilerini yerinde dinliyor. Esnafın yaşadığı günlük sorunlardan altyapı taleplerine, kaldırım düzenlemelerinden temizlik hizmetlerine kadar pek çok başlık ekipler tarafından yerinde tespit ediliyor.

Görüşmeler sırasında dile getirilen ihtiyaçlar raporlanarak kayıt altına alınıyor ve ilgili belediye birimlerine iletiliyor. Böylece sorunlara en kısa sürede çözüm üretiliyor ve esnafın gündelik yaşantısını kolaylaştıracak adımlar hızla atılıyor. Projeye, belediyenin vatandaşlarla doğrudan iletişimini güçlendirmek için kurduğu Komşu İletişim Merkezi (KİM) ekipleri de destek veriyor.

“NARLIDERE’MİZİ ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçeyi ortak akılla yönetme politikalarının temelinde komşuları ve esnafı karar süreçlerine dâhil etmek yer aldığını belirterek, "Biz en iyi fikirlerin içeride değil, sokakta olduğunu biliyoruz. Çünkü vatandaşların sürece katıldığı politikaların çok daha verimli ve kalıcı sonuçlar doğurduğunun farkındayız" dedi. Başkan Uzun, Narlıdere’yi katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışını yönetmeye devam edeceklerini söyledi.