İzmir Narlıdere Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmesi için ilçe genelindeki cami ve cemevlerinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk kez talaşlama yöntemi de kullanıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Narlıdere Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için ilçe genelindeki cami, cemevi ve ibadethanelerdeki halılar titizlikle yıkandı; pencerelerden mihrap ve minberlere kadar her noktanın tertemiz olması sağlandı. Ramazan Bayramı için hazır hale getirilen camilerin, avluları ve çevresinde de kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı.

İLK KEZ KULLANILDI

İbadethanelerde yer alan halıların temizliği yapılırken ise ilk kez talaşlama yöntemi de kullanıldı. El, yüz, cilt ve halılara zarar vermeyen kuru sistem talaşlama yöntemiyle halılar, kısa sürede temiz ve kullanıma hazır hale getirildi. Böylece insan trafiğinin yoğun olduğu ibadethanelerde, halıların ıslak kalmasının da önüne geçildi.

ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Narlıderelilerin Ramazan Bayramı’nda ibadetlerini gönül rahatlığıyla temiz bir ortamda yapabilmesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Bayramın ruhuna uygun olarak, ibadethanelerimizde temizlik çalışması gerçekleştirdik. Komşularımızın sağlıklı, rahat ve temiz bir ortamda bayram namazını kılabilmesi için büyük bir özen gösterdik. Dayanışmanın ve paylaşmanın önemini en çok hissettiğimiz bu günlerin birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyor; tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” dedi.