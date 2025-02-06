İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe Kent Konseyi ve Ege Geriatri Derneği işbirliğiyle Üçüncü Yaş Üniversitesi eğitimleri start verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitime Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili AylinKitapçıoğlu, Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Oya Türkeli, Ege Geriatri Derneği Başkanı Mevlüt Ülgen, muhtarlar ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı.

Üçüncü Yaş Üniversitesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk projeleri ve STK’larda görev almalarının eğitim programının önemli bir unsuru olarak görerek gönüllülüğün, her yaşta üretkenliği eğitimi teşvik etmek olacağını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Aylin Kitapçıoğlu, Üçüncü Yaş Üniversitesi'nin sadece yeni bilgiler edinmek değil, aynı zamanda sosyal hayata daha aktif katılmak, yeni dostluklar kurmak ve hayatın her anına değer katmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

"Tecrübeleriniz, hayat bilgeliğiniz ve öğrenme azminiz bizlere de ilham kaynağı olmaktadır" diyen Kitapçıoğlu, "Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Günay’ın öncülüğünde, Güzelbahçe’nin sosyal ve kültürel hayatına değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Üçüncü Yaş Üniversitesi de bu vizyonun bir parçası olarak, siz değerli katılımcılarımıza hem akademik hem de sosyal anlamda yeni ufuklar açacaktır.Bugün burada, öğrenmeye ve gelişime olan bağlılığınızı görmek bizleri daha da motive ediyor. Sizlerin bilgiye olan tutkusu, toplumumuz için büyük bir kazançtır. Hep birlikte daha güçlü, daha bilinçli ve daha aktif bir toplumu inşa edeceğimize inanıyorum.Bu anlamlı projede emeği geçen akademisyenlerimize, belediyemizin değerli çalışanlarına ve en önemlisi, öğrenme azmiyle buraya gelen siz kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyor, Üçüncü Yaş Üniversitesi’nin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sağlıklı Yaşlanma, Yaşlılıkta Sık Görülen Hastalıklar, Psikoloji, Hukuk, Tarih, Arkeoloji, İletişim, Fizik Tedavi ve Egzersiz, Palyatif Bakımve EvdeBakım, Bahçe Bitkileri vb derslerin olduğu eğitim programı’nda erkekler için örgü, kadınlar için küçük tamirat, mutfak, Türk Halk ve Sanat Müziği Koroları, Halk Dansları, Psiko Drama, Yoga gibi uygulamalı derslerin verilmesi planlandı.