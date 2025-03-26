İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü’nün gençleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti, Gençlik Kulübü Tugay’a forma hediye etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı gençlerle birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Güzelbahçe Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik Kulübü gençlerini Tugay’la tanıştıran Günay, aynı zamanda açılacak olan Gençlik Merkezi için davet etti.

‘BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ HEP ARKAMIZDA’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın desteklerinin her zaman arkalarında olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkan’ı Mustafa Günay, “Sayın Başkanımız Cemil Tugay birçok konuda bizleri destekliyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı olarak Güzelbahçeliler adına teşekkür ediyorum.

Bugünde Gençlik Kulübü’müzün gençleriyle Başkanımızı tanıştırdık. Yapmış oldukları çalışmaların bilgisini verdik. Göreve geldikten sonra önce Gençlik masamızı kurduk, ardından Gençlik Kulübü’müzü kurduk. Gençlerimiz sahada vatandaşlarla sürekli temas halindeler. Sorunlarını, önerilerini alıyorlar. İsteklerini yerine getiriyorlar. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerle sürekli iletişim halindeler.

Her sabah okullara vermiş olduğumuz Gevrek-Süt dağıtımını Gençlik Kulübü yapıyor. Aşevimizden çıkarmış olduğumuz yemekleri 60 yaş ve üstü yalnız yaşayan ailelere yemeklerini dağıtıyorlar. Çok yakında Gençlik Merkezi’mizi açacağız. Bu merkezde gençlerimizi toplayıp fikirlerini alacağız. Gençler burada istedikleri gibi birçok sosyal faaliyette bulunabilecekler. Başkanımızı da buranın açılışı için davet ettik. Yakında açılacak Gençlik Merkezi’mizi ziyaret etmesi için kendisini davet ettik. Güzelbahçe’ye yapmış olduğu katkılar için bir kez daha Cemil Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugaya Gençlik Kulübü Başkanı Şeyda Çiftçi formasını hediye ederek, günün anısı için fotoğraf çekildi.