İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sarnıç bölgesinin trafik düğümünü çözmek için 60 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi’nde köprü imalatı tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Gaziemir Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi’nde köprü yapımı tamamlandı.

Gaziemir'in Sarnıç bölgesinde trafik yoğunluğunu azaltacak, güvenli ve kesintisiz trafik akışı sağlayacak Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi’nde köprü imalatı tamamlandı.

Adnan Menderes Havalimanı, Ege Serbest Bölgesi ve önemli alışveriş merkezlerinin ulaşım aksı üzerindeki Gaziemir’de ulaşımı rahatlatacak üst geçit, Akçay Caddesi’nden Sarnıç’a İZBAN hattı üzerinden bağlantı sağlayarak alternatif bir ulaşım yolu oluşturacak.

SARNIÇ TRAFİĞİNE NEFES ALDIRACAK 60 MİLYONLUK YATIRIM

235 metre uzunluğunda ve 6,5 metre yüksekliğindeki köprünün üzerinde son düzenlemeler yapılırken köprünün bağlantı yolları, kaldırım düzenlemeleri ve çevresindeki peyzaj çalışmaları hızla ilerliyor.

60 milyon liralık yatırımla hayata geçen projede sona geldiklerini söyleyen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Uğurcan Bilge, “Akçay Caddesi’nden Sarnıç’a ulaşımı rahatlatacak köprümüz Dokuz Eylül Mahallesi ile Menderes Mahallesi’ni birbirine bağlayacak. Aynı zamanda Sarnıç üst geçidine alternatif oluşturmuş oluyoruz. Sürücülerimiz özellikle sabah ve akşam saatlerinde Sarnıç bölgesine kolaylıkla ulaşım sağlayabilecek” dedi.

Üst geçidin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere dirençli kent anlayışı doğrultusunda, uzun yıllar İzmir’e hizmet edecek şekilde inşa edildiğini aktaran Bilge, “Köprü yapımında 20 metre uzunluğunda, 38 fore kazık kullanıldı. Üst geçit bir geliş bir gidiş olarak hizmet verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kent trafiğine nefes aldıracak yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.