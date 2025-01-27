İzmir Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM), sömestr tatilinde de öğrencilerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) hazırlıkları için özel olarak düzenlenen hızlandırma kursları, yoğun bir tempoda ve uzman eğitmen kadrosu rehberliğinde tüm hızıyla sürüyor.İZMİR (İGFA) - ÇİBEM tarafından düzenlenen hızlandırma kurslarına yüzlerce öğrenci katılım sağlıyor. Bu kurslarda öğrencilere sadece akademik destek sunulmakla kalmıyor, onlara aynı zamanda motivasyon ve özgüven de aşılanıyor. Yoğunlaştırılmış programlar sayesinde öğrenciler, sömestr tatilini hem verimli bir şekilde değerlendiriyor hem de hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

Motivasyon ve başarı buluşuyor

ÇİBEM’in hızlandırma kursları, öğrencilere akademik başarılarını artırma fırsatı tanırken, aynı zamanda motivasyonlarını da üst düzeyde tutmalarına yardımcı oluyor. Öğrenciler, uzman eğitmenlerin rehberliğinde hem kendilerini tanıma hem de hedef belirleme konusunda önemli adımlar atıyor. ÇİBEM, başarı odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerin her zaman yanında olmayı hedefliyor. Öğrenciler, tatillerini hem dinlenerek hem de akademik yönden geliştirerek geçirme şansı yakalıyor.

Başkan Yıldız, “Öğrencilerimizi hem akademik hem de kişisel anlamda desteklemeyi görev ediniyoruz”

Öğrencilerin yarıyıl tatilinde de en verimli şekilde sınavlara hazırlanmalarını hedeflediklerini dile getiren Başkan Yıldız, “Sömestr tatili, hem dinlenmek hem de geleceğe dair önemli adımlar atmak için büyük bir fırsattır. ÇİBEM olarak, öğrencilerimizin hayallerine ulaşmasını sağlamak ve başarı yolculuğunuzu desteklemek için bu tatilde de yanlarındayız. LGS ve AYT hızlandırma kurslarımızla, öğrencimizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzman eğitmen kadromuz ve özel olarak hazırlanmış programlarımızla, çocuklarımızın sömestr dönemini en verimli şekilde geçirmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayın, başarı azim, disiplin ve doğru bir rehberlikle mümkün olur. Bizler, öğrencilerimizi hem akademik hem de kişisel anlamda desteklemeyi bir görev olarak görüyor, onların başarıya giden yolda attıkları her adımda yanlarında olmayı önemsiyoruz” diye konuştu.