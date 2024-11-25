Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), Eskişehir'de düzenlenen 24. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde iki büyük ödüle birden layık görüldü. BBŞT oyuncularından Ege Kesmeci, "39 Basamak" oyunundaki üstün performansıyla "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülünü kazanırken, aynı oyun "Yılın Prodüksiyon Ödülü"nü de alarak tiyatro dünyasında Bornova’nın adını bir kez daha duyurdu.İZMİR (İGFA) -

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Yüzüncü Yıl Kültür Merkezi’nde Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un ev sahipliğinde düzenlenen törende, Ege Kesmeci; "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülünü, BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan ise "Yılın Prodüksiyon Ödülü"nü Direklerarası Seyirci Ödülleri Dernek Başkanı Ömer Şahinbaş’ın elinden aldı.

SANATÇILARIMIZA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Sanat, bir kentin ruhunu şekillendirir. BBŞT’nin bu çifte başarısı, Bornova’nın kültür-sanat alanında geldiği noktayı bir kez daha gösteriyor. Tiyatromuzun başarısı sadece bir ödül değil, tüm Bornovalıların gururu. Sanatçılarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi’nin sanatı ve sanatçıyı destekleme misyonunu sürdürerek genç yeteneklere ve profesyonel sanatçılara kapı açmaya devam edeceklerini vurguladı.