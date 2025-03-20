İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptal edilmesi ve ardından gözaltına alınmasına Bornova’dan büyük tepki geldi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sahip olduğu üç üniversite diplomalarını meydanda ateşe verdi.İZMİR (İGFA) - Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndaki eylemde İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in; “Bu saldırıyı püskürtmezsek son seçimimiz olabilir” sözlerini hatırlatırken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de tarihi bir konuşma yaptı. Ömer Eşki, “Bu ülkede artık diplomanın önemi yok” diyerek sahip olduğu üç üniversite diplomasını yaktı ve Ekrem İmamoğlu serbest bırakılana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, meydanı dolduran vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Bu darbeyi aldık ama yıkılmadık, yıkılmayacağız! Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Başkan Eşki, bu ülkede diplomanın bir önemi kalmadığını öne sürerek, kendisinin biri Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği, biri Yasal Üniversitesi Enerji Hukuku, biri de Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler'den diplomalar olduğunu belirtti ve "Madem ki Ekrem Başkan’ın diplomasını elinden aldılar, artık bu ülkede bütün diplomaların yanma vakti gelmiştir!" dedi.

Ömer Eşki bu sözlerinin ardından elindeki diplomaları meydanda ateşe verdi.

Vatandaşlar, büyük bir coşkuyla "Faşizme karşı omuz omuza!" sloganları attı.