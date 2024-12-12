İzmir'in Bornova ilçesinde merkez pazaryerindeki trafik sorunu çözülüyor.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Merkez Kapalı Pazaryeri önündeki trafiğin kilitlenmesine neden olan park sorununu çözmek için UKOME kararı doğrultusunda orta refüj çalışması başlattı.

Bornova Belediyesi ekipleri Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi’ni birbirine bağlayan 554 Sokak’a ekipleri refüj yapılması kararı alınır alınmaz zaman kaybetmeden yolu saksılarla böldü. Sokakta park etme imkanı ortadan kalktığı için trafik hızla açıldı.

Çalışmaları ve trafik akışını bizzat yerinde denetleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bu sokakta çift yöne akan bir trafik bulunuyor. Özellikle pazarın kurulduğu günlerde araçların karşılıklı olarak park etmesi nedeniyle trafik kilitleniyor, yaşanan yoğunluk bağlı olduğu ana caddeleri bile tıkayacak noktaya geliyordu. Refüj ile yol daralacağı için park etme imkanı kalmayacak. Biz de geniş saksılar getirerek refüjün yaratacağı etkiyi gözlemledik. Hem sokak güzelleşti hem de sorun kendiliğinden ortadan kalktı. Yakında buraya içinde hem çiçeklerin hem de aydınlatmanın olacağı bir refüj inşa edilecek” dedi.