Bornova’da 24 Kasım Öğretmenler Günü, anlamlı ziyaretler, resmi törenler ve özel etkinliklerle kutlandı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin Doğanlar İlkokulu ziyaretiyle başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni ve Dramalılar Köşkü’nde emekli öğretmenlerin şiirlerle anılarını paylaştığı etkinlikle devam etti. Belediye bünyesindeki eğitim birimlerinde görev yapan öğretmenlere özel bir gece düzenlendi. Başkan Eşki, eğitimin önemine dikkat çekerek belediyenin hayata geçireceği yeni projelerle daha fazla insana dokunmayı hedeflediklerini ifade etti.

DOĞANLAR İLKOKULU’NDA ZİYARET

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Öğretmenler Günü dolayısıyla Doğanlar İlkokulu’nu ziyaret etti. Öğretmenlere çiçek dağıtarak günlerini kutlayan Başkan Eşki, öğrencilerle de bir araya gelip sohbet etti. Eğitimde öğretmenlerin rolüne dikkat çeken Başkan Eşki, “Öğretmenlik kutsal bir görevdir. İlçemizdeki okulların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Doğanlar İlkokulu’nun eksiklerini de en kısa sürede gidereceğiz” dedi.

CUMHURİYET MEYDANI’NDA RESMİ TÖREN

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve CHP Bornova İlçe Başkanlığı, Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

DRAMALILAR KÖŞKÜ’NDE ANILAR TAZELENDİ

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi, Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü’nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Emekli öğretmenler, şiirler okuyarak eski günlerini yad etti.

BELEDİYE EĞİTMENLERİNE ÖZEL GECE

Bornova Belediyesi, bünyesindeki eğitim birimlerinde görev yapan öğretmen ve eğitmenler için özel bir gece organize etti. BELGEM, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, Genç Kaşifler Bilim Evi, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, Hobi ve Beceri Edindirme Kursları, Spor ve Tiyatro Kursları eğitmenlerinin katıldığı etkinlikte, Başkan Eşki’nin de eşlik ettiği pasta kesimi ile kutlama coşkusu zirveye ulaştı.

Gecede konuşan Başkan Eşki, eğitimin önemine ve Bornova Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarına vurgu yaptı.