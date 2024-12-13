İzmir Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nın müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada, ilk çalışmalarıyla sahneye adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Ömer Eşki’nin vizyon projelerinden biri olan Etnik Müzik Festivali’nde de sahne alacak grup, farklı kültürlere ait ezgileri harmanlayarak Bornova’nın sanatsal kimliğine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.İZMİR (İGFA) - Piyanoda Seçil Saykan, gitarda M. Sinan Kurşun, ritimde Şenol Ağrıdağ, solist olarak Ece İstek ve bağlama-yan flüt performansıyla Erkan Çabuk’tan oluşan grup, ilk çalışmasını Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi.

“Sanatçılarımıza destek vermekten gurur duyuyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana kültür ve sanatı Bornova’nın her köşesine yayma hedefiyle çalışıyoruz. Kurs merkezlerimizde görev yapan eğitmenlerimizin birlikte bir müzik grubu kurarak bu projeyi başlatması, hem sanat hem de dayanışma adına çok değerli. Ayrıca yarı zamanlı eğitmenlerimizi tam zamanlı hale getirerek bu tür kolektif çalışmaların önünü açmaktan gurur duyuyoruz. Grup İlyada’nın Etnik Müzik Festivali’ne eşsiz bir renk katacağına inanıyorum” dedi.

“Etnik ezgiler Bornova’da yankılanacak”

Etnik Müzik Festivali’yle Bornova’yı farklı kültürlerin müzikleriyle buluşturmayı amaçladıklarını belirten Başkan Eşki, “Bu festival, yalnızca Bornova’nın değil, Ege Bölgesi’nin kültürel zenginliklerini sanat yoluyla tanıtmak için önemli bir platform olacak. Grup İlyada’nın bu festivale katılması ise bizim için ayrı bir mutluluk” diye konuştu.