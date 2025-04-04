İzmir Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) Akademi, "Çocuk Bugünün Seyircisidir" başlıklı ilk söyleşisini, tiyatro kuramcısı Prof. Dr. Tülin Sağlam ile gerçekleştirdi. BBŞT Çocuk ve Gençlik Birimi Koordinatörü Selda Uzunkaya’nın kolaylaştırıcılığında düzenlenen etkinlik, tiyatronun farklı disiplinlerinden sanatçıları bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Söyleşide, tiyatronun çocukların düşünce dünyasını nasıl şekillendirdiğine dair önemli noktalar ele alındı. Prof. Dr. Tülin Sağlam, tiyatronun çocuklarla kurduğu bağa dikkat çekerek; "Çocuk bugünün seyircisidir, tıpkı sanatçının da bugünün sanatçısı olduğu gibi. Seyir yeri ile sahne arasında nabız beraber atmıyorsa bir şeyler yanlış gidiyordur. Tiyatro, çocuğun dünyasıyla bir bağlantı kuruyor. Çocuk, bildiklerinden yola çıkarak bilmediklerini çözümlüyor" ifadelerini kullandı.

Ömer Eşki: “Sanatı çocuklarla büyütüyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede çocukların sanata erişiminin önemine vurgu yaptı.

Çocukları sanatla buluşturmanın, onların dünyayı algılama biçimlerini güçlendirdiğini belirten Başkan Eşki, “BBŞT Akademi’nin başlattığı bu söyleşi serisi, sadece bir sanat sohbeti değil, çocukların sanata katılımını artırma yolunda güçlü bir adımdır. Sanatı çocuklarla büyütüyoruz, çünkü sanat geleceğimizi inşa eden en güçlü araçlardan biri” diye konuştu.

BBŞT Akademi söyleşileri devam edecek

BBŞT Akademi, çocuk ve gençlik tiyatrosunun gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği bu söyleşileri önümüzdeki süreçte de sürdürecek. Tiyatro sanatçılarının, akademisyenlerin ve tiyatroseverlerin buluştuğu bu etkinlikler, Bornova’nın sanat yaşamına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.