Bornova Belediyesi’nin Çamkule Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarında kullanılan iş makinelerine kimliği belirsiz çocuklar tarafından zarar verildi. Olay sonrası mahalle muhtarı Bornova Belediyesi’nden özür dilerken, Başkan Ömer Eşki çocuklara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Daha önce İnönü Mahallesi’nde de benzer bir saldırı yaşandığı belirtildi.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Çamkule Mahallesi’nde görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleri saldırıya uğradı.

Mesai sonrası Çimentaş Ortaokulu bahçesine park edilen araçlara kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Okulun güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, olayın çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Asfalt serim makinesinin bazı parçalarının kırıldığı, bazılarına çekiçle zarar verildiği ve mazot kapağının söküldüğü tespit edildi. Yapılan teknik tamiratların ardından çalışmalar kesintisiz şekilde sürdürüldü.

MAHALLE MUHTARI’NDAN ÖZÜR: “HEM YATIRIM İSTİYORUZ, HEM ENGEL OLUYORUZ”

Çamkule Mahallesi Muhtarı Nesim Yaşar, olay sonrası yaptığı açıklamada, “Hem mahallemize 50 yıldır yatırım yapılmıyor diye şikayet ediyoruz hem de böylesi çirkin bir olayla karşı karşıya kalıyoruz. Genç Belediye Başkanımız Ömer Eşki bölgemizde önemli çalışmalar yapıyor. Bu durum çok utanç verici” diyerek mahalle adına Bornova Belediyesi’nden özür diledi. Mahalle sakinlerine seslenen Yaşar, aileleri çocuklarına sahip çıkmaya davet etti.

Olayın ardından açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuyla ilgili hassasiyetin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Belediyemizin amacı mahallelerimize hizmet etmek, yaşam kalitesini artırmaktır. 25 kişilik ekip, yazın kavurucu sıcağında alın teriyle hizmet üretiyor. Ancak ne yazık ki bu çabalarımıza zarar veren bu tür olaylarla karşılaşmak bizi üzüyor. Görüntülerden olayın çocuklar tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Bu noktada cezadan çok eğitim ve farkındalık ön planda olmalı. Hep birlikte bu çocuklara ulaşmalı, onları kazanmalı, geleceğimiz olan gençlerimizi kaybetmemeliyiz. Belediyemiz zarar görebilir, araçlar onarılır. Ama çocuklarımızın vicdanı ve geleceği daha önemlidir.”

Başkan Eşki, süreci mahalle muhtarlığı ve okul yönetimiyle iş birliği içinde takip ettiklerini ve ailelerle görüşmeler yapılacağını belirtti.

Hatırlanacağı gibi yaklaşık bir ay önce de İnönü Mahallesi’nde Bornova Belediyesi tarafından 2019 yılında hizmete açılan pazaryerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilmişti. Tuvalet ve idari ofislerin camlarının kırıldığı, eşyalara zarar verildiği, tavanların söküldüğü ve duvarlara yazılar yazıldığı tespit edilmişti. O olayda da kamuya ait alanların korunmasının önemi bir kez daha gündeme gelmişti.