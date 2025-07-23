Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’nın spor altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü planlama kapsamında gençlerin futbolla buluştuğu ve spor geleceği için önemli bir temel noktası olan Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri, sentetik çimlerinin sil baştan yenilenmesiyle FIFA standardına yükseldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor geleceği için yatırımlarını sürdürüyor.

Sentetik çimler zeminle buluştu

İlçelere kazandırılacak spor yatırımları, dünyanın takip ettiği önemli organizasyonların yanı sıra mevcuttaki altyapı tesisleri güçlendirilerek spora ve sağlıklı yaşam için şehrin sahip olduğu imkanları genişletiyor.

Şehrin birçok ilçesine yeni spor sahaları, kapalı spor salonları ve sosyal donatı alanları kazandırmak için güçlü adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, şehrin futbol üssü olan, çocukların futbol ile bütünleştiği Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri’nin sentetik alanlarını sil baştan yeniledi.

FİFA standardına yükseldi

Tesiste kullanım ömrünü dolduran 13 bin 660 metrekare sentetik çim, sil baştan yenilendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle saha FIFA standartlarına taşınmış oldu.

Sentetik çimler kum serimi işlemi sonrasında hizmete açılacak, sporcu şehri Sakarya’nın altyapısı güçlenecek.

“Spor altyapısını güçlendiriyoruz”

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gençlerimizin sporu bir yaşam biçimi haline getirmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, uluslararası standartlarda organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek tesisler, ilçelere kazandırılacak spor alanları ve gençlik merkezleri üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Mevcut tesislerimizde de bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Bu doğrultuda, zamanla deforme olan sentetik zemini FIFA standartlarında yeni bir zeminle değiştirdik. Toplam 13 bin 660 metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaya gençlerimize daha güzel şartlarda spor yapmalarına imkan sunuyoruz” denildi.