Bursa'da İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, Suriyeli sığınmacıların sahilleri adeta işgal ettiğini belirterek, belediyelere ve güvenlik güçlerine acil denetim çağrısı yaptı. Erdönmez, “Mudanya halkı sahillerinde huzur istiyor!” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçe sahillerinde son dönemde artan Suriyeli sığınmacı ve düzensiz göçmen gruplarının toplu halde bulunması, vatandaşların tepkisini çekiyor.

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, halktan gelen yüzlerce şikayetin, durumun tahammül sınırlarını aştığını gösterdiğini vurguladı. Erdönmez, ilçe halkının Suriyelileri sahillerinde istemediğini belirterek, halkın temsilcisi olarak bu talebin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

Erdönmez açıklamasında ırkçılık suçlamalarına da yanıt verdi: "Mesele ırkçılık değil, ülkesine, halkına ve geleceğine sahip çıkma meselesidir" diyen Erdönmez, Mudanya Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni sahillerde acil önlem almaya çağırdıklarını belirtti.

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanı Ersin Erdönmez, Güzelyalı, Tirilye ve Mudanya merkez sahillerinde denetimlerin artırılmasını isterken, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında; "Türk milletinin sabrı sınanıyor, güvenliği ve sosyal huzuru hiçe sayılıyor. Suriye’de barışın sağlandı. Beşşar Esat’ın devrilip Rusya’ya sığındı ve yeni Devlet Başkanı Ahmet Şara, Türkiye ile yakın ilişkiler kurdu. Suriyelilerin artık ülkelerinde hayati tehlike bulunmamasına rağmen Türkiye’de tutulması akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. 14 yıl, 3 ay, 2 hafta ve 2 gün boyunca Türk milleti misafirperverliğini fazlasıyla gösterdi. Ancak artık demografik yapının bozulmasına ve kültürümüzle bağdaşmayan davranışlara müsaade edilemez” ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERE VE GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÇAĞRI

İYİ Parti Mudanya İlçe Başkanlığı olarak, zabıta ve güvenlik güçlerinin kamusal alanların asli sahipleri olan Mudanya halkının huzurunu sağlaması gerektiğini vurgulayan Ersin Erdönmez, Türk halkının refahı, huzuru ve güvenliği, vatanımızın bekasının her şeyden önce geldiğinin altını çizdi.