Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen boğulma ve su altı arama tatbikatı gerçeğini aratmadı. Başarı ile gerçekleştiren tatbikat izleyenlerin de takdirini kazandı.ORDU (İGFA) - Türk İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310. yıldönümü ve İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Ordu itfaiyesi nefes kesen bir tatbikata imza attı.

Senaryo gereği denizde boğulma ve kaybolma ihbarı alan Arama Kurtarma Amirliği ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Ordu itfaiyesinin uzman dalgıçları tarafından denizde kaybolan kişi hızlı bir şekilde su üstüne çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesi ile tatbikat tamamlandı.

Vatandaşlar da gerçeğini aratmayan tatbikatı Ordu Büyükşehir Belediyesinin Kuzey Yıldızı teknesinden takip etti. Başarılı geçen tatbikat ve sonrasında itfaiye ekiplerinin denizde yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.

Tatbikatı yerinde takip eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tatbikatı başarı ile tamamlayan itfaiye ekiplerini tebrik ederek Türk İtfaiye Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Ordu itfaiyesinin çok geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü ve her yaptığı çalışmada başarılı olduğunu vurgulayan Başkan Güler, şöyle konuştu:

“İtfaiye yalnızca yangın söndürmede görev almıyor. Aynı zamanda ilk yardımda, boğulma vakalarında, arama-kurtarma çalışmaları gibi geniş faaliyetlerde yer alıyor. Denizlerde de itfaiye ekiplerimiz büyük rol oynuyorlar. Bu bakımdan itfaiyemizin kapsamı ve kapasitesi çok gelişti. Çok iyi sporcular ve yüzücüler bu ekibin içerisinde yer alıyor. İtfaiyemiz ayrıca Türkiye’ye eğitim veren örnek kuruluşlardan da bir tanesi. Depremlerde ve doğal afetlerde her zaman hızlı ve etkin bir çalışma yürütüyorlar. Hepsini tebrik ediyorum ve tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Öte yandan İtfaiye ekiplerinin denizde yaptığı gösterilere yamaç paraşütleri de eşlik etti. Gösteri esnasında yamaç paraşütü pilotları tarafından itfaiye bayrağı Ordu semalarını süsledi.