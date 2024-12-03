İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden İSTGÜVEN AŞ, İstanbul’daki güvenlik hizmetlerini daha da güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attı.İSTANBUL (İGFA) - İlk kez geniş kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme sınavı düzenleyen İSTGÜVEN AŞ, yönetici ve yönetici adayı bin 600 İSTGÜVEN özel güvenlik görevlisi için sınav yaptı.

İSTGÜVEN AŞ, İstanbul’un güvenliği için bin 200 farklı noktada, 10 bini aşkın özel güvenlik görevlisi ile 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Şehirdeki güvenliğin sağlanması ve yaşam kalitesinin artması için çalışan güvenlik görevlileri, yapılan sınavlarla mesleki yetkinliklerini geliştirme fırsatı da buluyor. İSTGÜVEN AŞ, kariyerine yönetici olarak devam etmek isteyen ve hali hazırda yönetici pozisyonunda bulunan güvenlik görevlileri için sınav düzenledi. Bu sınav, yönetici pozisyonundaki güvenlik görevlilerinin yetkinliklerini değerlendirmekle kalmayıp aynı zamanda yönetici potansiyeli taşıyan bireylerin gelişimini desteklemeyi de hedefledi.

Yönetici ve Yönetici Adayı Ölçme ve Değerlendirme sınavında bin 600 güvenlik görevlisine; sözel yetenek yetkinlik, durumsal farkındalık, algısal dikkat ve doğruluk, olaylar arası örüntü-ilişki kurma-kavrama, özel güvenlik mevzuat bilgisi ve vaka analizi başlıklarından toplamda 148 soru yöneltildi.

İSTGÜVEN AŞ Genel Müdürü Murat Emrah YILDIRIM, “Tüm bunları sağlarken en büyük kaynağımız kuşkusuz; gece-gündüz demeden İstanbul’un 1200 noktasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan mesai arkadaşlarımızdır. Yöneticiler olarak mesai arkadaşlarımızı geliştirmek, yetkinlikleri, bilgileri ve becerileri doğrultusunda sorumluluklarını arttırmak ve insan kaynağını doğru kullanmak birincil görevlerimiz arasında” ifadelerini kullandı.