İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 311. kuruluş yıldönümünü 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlediği etkinliklerle kutluyor. Kamuoyunun katılımına açık olan İtfaiye Haftası Programı kapsamında İstanbul’un dört bir yanında çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 311. kuruluş yıldönümünü anlamlı etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşen program kapsamında, İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilen faaliyetlerle hem itfaiyenin köklü tarihine vurgu yapılıyor hem de vatandaşların yangın güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimler, gösteriler ve ziyaretlerle toplumun tüm kesimlerine ulaşılması amaçlanırken, itfaiye teşkilatının fedakârlığı ve kahramanlıkları da bir kez daha hatırlatılıyor.

Kuruluş yıldönümü kutlamalarına Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlandı. Ardından Avrupa Yakası Eminönü ve Anadolu Yakası Üsküdar meydanlarında mobil eğitim araçlarıyla yangın güvenliği bilgilendirmeleri yapıldı.

TARİHİ TULUMBACILAR İLGİ GÖRDÜ

Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen Tarihi Tulumbacılar Seremonisi, vatandaşların büyük ilgisi ve coşkusu eşliğinde gerçekleşti.

Etkinlik boyunca çok sayıda İstanbullu seremoniyi izlemek için meydanda toplandı; birçok kişi, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydederek fotoğrafladı. İtfaiye araçlarının şehir turu ise halk arasında büyük bir heyecan yaratırken, araçların geçtiği güzergâhlarda vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Ayrıca itfaiye şehitlerinin aileleri de ziyaret edilerek anma ve dayanışma mesajı verildi.