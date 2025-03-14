Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "On beşi" geleneği, İstanbul’da Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları tarafından yaşatılıyor.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın Kolları Kültürümüzü İstanbul’da yaşatıyor. Bayburtlu çocuklarımızın da bu geleneği bilmeleri ve yaşatmaları için Dernek faaliyeti olarak yapıyorlar.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları "On beşi" geleneği, programını önceki yıllarda İstanbul Eyüp Sultan’da yapıyordu.

Bu Yıl İstanbul Bağcılar Belediyesi İşbirliğiyle yapacak.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Zeynep Nergis:

Bayburt’ta Ramazan’ın 15’i, yüzyıllardır süregelen bir gelenek, dayanışma ve neşenin simgesidir. Ellerinde fenerleri, dillerinde manileriyle dolaşan çocuklar mahalleye neşe saçar.

İstanbul’da bu geleneği yaşatıyoruz.

Çalsın Davullar

Oynasın çocuklar

Geldi Bayburt’un on beşi

Sevinsin tüm çocuklar

Çaldık kapınızı

İstedik gagamızı

Geldi ramazan on beşi

Heyecan sardı her yanımızı

Tüm Hemşerimizi Çocuklarımızı bekliyoruz dedi.