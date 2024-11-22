İstanbul Şile’de denizde yaşanan kaza sonucunda Karakaş isimli Balıkçı teknesinde kaybolan 64 yaşındaki Mehmet Yalçın, 8 gün sonra bulundu.Nurcan KIRCALİ / İSTANBUL (İGFA) - Olay, 15 Kasım Cuma günü saat 05.30 sıralarında meydana gelmişti.

Mehmet Yalçın, Şile Limanı’ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı.

Tekne denize açıldıktan bir süre sonra başka bir trol teknesinin çarpması sonucunda Karakaş isimli tekne Ayazma Plajı açıklarında battı ve balıkçı Mehmet Yalçın’dan 7 gündür haber alınamadı.

Alınan bilgiye göre Sahil Güvenlik Ekiplerinin 8.günde arama çalışmalarını deniz yüzeyinden botlarla, havadan helikopter desteğiyle ve dalgıçlarla çalışmalarını sürdürürken öğle saatlerinde olayın yaşandığı yerin açıklarında deniz dibinde Mehmet Yalçın’ın cansız bedenine ulaştılar.

Sahil Güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar tarafından bulunan Mehmet Yalçın’ın cansız bedeni Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirild.

112 ambulansıyla Savcılık tahkikatı için Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.