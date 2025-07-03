T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle 2021 yılında başlatılan ‘Keten Varsa Şile Bezi Var’ projesiyle başlayan keten yetiştiriciliği, 2025 yılı itibarıyla 130 dekara ulaştı.Nurcan Kırcalı / İSTANBUL (İGFA) - ‘İstanbul İçin Keten Tohumu Temini Projesi’ kapsamında genişleyen üretimde; Yılmaz, Beyaz Gelin, Karakız, Sarı Dane ve Ağva gibi yerel çeşitler denendi. Proje, 10 dekar ve 1 üreticiyle başladığı yolculuğunda hem üretim kapasitesini hem de ürün çeşitliliğini artırarak önemli bir gelişim gösterdi.

MAKİNELEŞME VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ADIMI

2022 yılında TAKE projesi kapsamında üreticilere Biçer Bağlar makinesi temin edilerek, hasat işlemleri de makineleşmeye başladı. Bu ekipman, Şile Tıbbi Aromatik Bitkiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde muhafaza edilerek ihtiyaç halinde diğer üreticilere yönlendiriliyor. Ayrıca kooperatifin kurulmasıyla keten tohumu ve yağında talep artışı gözlemlenirken, katma değerli ürünlerin üretimi de hız kazandı.

60 DÖNÜMDE HASAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şile Ağva Kadıköy Mahallesi’nde, Şile Tıbbi Bitkiler Kooperatifi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 60 dönümlük hasatla birlikte, dekarda 150-200 kilogram tohum ve 600-800 kilogram lif elde edilmesi öngörülüyor.

ESKİN: “TÜRKİYE’DE TEK ARAZİ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR”

Keten Hasadı Programı’nda konuşan Kooperatif Başkanı Tuncay Eskin, ''Yetiştiriciliğin yapıldığı tarlanın Türkiye’nin üç araştırma enstitüsü'nün tüm tescilli çeşitlerinin tek bir alanda ekili olduğunun ve Türkiye'nin tek arazisi olduğunu belirtmek isterim.Bu özel durumu Şile’ye Ağva’ya kazandırmanın kooperatif olarak çok mutluyuz” dedi.

ŞİLE’DE KETEN VARSA ŞİLE BEZİ VAR..

2020/2021 yıllarında başlatılan bir önemli projemiz artık hayata geçti. “Şile’de Keten Varsa Şile Bezi Var” ismini verdiğimiz bugünde İstanbul için Keten Tohumu Temini projesi olarak yola devam ettiğimiz ve yaklaşık 10 dönümde keten üretimiyle başladığımız bu süreç bugün 130 hektara yükselmiştir.Keten üretimi çok önemli ticaret hacmi olarak 14 Milyar dolarlık bir ticari hacmine sahip bir ürün tamamı ithal ediliyor. Bizler bunu yerli hale getirip üretimi burada teşvik edersek milli sermayemiz ülkemizde kalır ve keten Şile için çok önemli Şile’nin değeri. Şile Bezinin hammaddesi keten üretimi sıfır atık niyetinde bir ürün kökünden,dalından,lifinden her türlü faydalanabileceğiniz bir bitki.Keten uzun yıllar öncede yetiştirilmiş Şile’de artık yeniden keten üretimi öz topraklarına geri dönmüştür” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE GENELİNDE SAMSUN’DAN SONRA ŞİLE İKİNCİ SIRADA

İstanbul İl Tarım Müdür Yardımcısı Turgut Şişman’da konuşmasında İstanbul’un eşsiz doğası, tarımsal kültürü ve üretim çeşitliliğiyle öne çıkan önemli İlçelerinden olan Şile’de keten hasadı vesilesiyle önemli bir projenin daha hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk etapta 10 dekarlık bir alanda bir çiftçimizle 450 kg keten tohumuyla başladığımız bu yolda bugün 225 dekara ulaşan keten üretimiyle Şile Türkiye genelinde Samsun’un ardında ikinci sıraya yerleşmiştir.

17 ton üretim rakamı yalnızca bir başarı değil, çiftçimizin emeği kurumlarımızın iş birliği ve sürdürülebilir tarım adına gösterilen iradenin somut bir karşılığıdır dedi.

Yapılan konuşmaların ardından biçerdöver alanda keten tohumu hasadına başladı ve toplanan tohumlar çuvallara dolduruldu. Katılımcıların merakla izledikleri “Keten Hasadı” programına İlçe bürokratları, mahalle muhtarları, STK temsilcileri katıldı.