İstanbul'da Sarıyer Maslak’ta dün meydana gelen yol çökmesi sonrası zarar gören temiz su ve doğalgaz hatlarına yönelik onarım çalışmaları tamamlandı. Su ve gaz akışı kademeli olarak yeniden sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - Sarıyer Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi üzerinde, 3 Mayıs 2025 saat 02.44’te, bir inşaat alanının istinat duvarının çökmesi sonucu caddenin iki şeridinde göçük meydana geldi. Park halindeki bir araç inşaat alanına düşmüş; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

İGDAŞ ekipleri zarar gören çelik doğalgaz hattına ivedilikle müdahale ederek gaz akışını kesti. Ekiplerin aralıksız süren çalışmaları ile kademeli olarak sağlanan gaz akışı, gece 02.00 itibarıyla normale döndü.

İSKİ’nin 300 mm çapındaki temiz su hattındaki arızası giderilerek, su kesintisi yaşanan 3 mahalleye kademeli olarak su verilmeye başlandı. Sabah 08.45 itibarıyla da bölgedeki kesintilerin tamamı giderildi.

İBB Yol Bakım, İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ, Türk Telekom, İtfaiye, AKOM, Fen İşleri, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi ekiplerinin katılımıyla olay yerinde kapsamlı müdahale ve takip işlemleri yürütülmeye devam ediyor. Bölgeye toplam 394 personel ve 284 araç sevk edilirken, istinat duvarlarındaki risk teknik cihazlarla izlenerek, alan aydınlatmaları, güvenlik önlemleri ve altyapı kontrolü sürüyor.

503 KAMYON HAFRİYAT ALANA DÖKÜLDÜ

Toprak kaymasının devam ettiği noktalarda dolgu ve istikrar sağlama çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 503 kamyon hafriyat alana döküldü. Yol yapım çalışmaları hızla devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emniyet ve ilçe belediyesi birimleriyle birlikte süreci titizlikle takip etmeye devam ediyor.