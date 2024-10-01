İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28 Eylül Dünya Okul Sütü Günü kapsamında çocukları süt içmeye teşvik etmek amacıyla bu yıl 39 ilçede toplam 70 bin 38 paket Halk Süt dağıttı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak, onları teşvik etmek ve sütün faydaları konusunda bilinçlendirmek amacıyla her yıl kutlanan ‘Dünya Okul Sütü Günü’ etkinlikleri kapsamında İstanbullu çocuklara süt dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından beri sütü çocuklar için ulaşılabilir kılmak, çocukların kemik gelişimini desteklemek, süt tüketimini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği ve 'Süt Her Çocuğun Hakkı' diyerek başlattığı Halk Süt desteğiyle bu yıl 39 ilçede dağıttı. Toplamda 70 bin 38 paket sütü dağıtan ekipler, çocuklara dağıtım noktalarında sütün faydaları konusunda bilgilendirmeler de yaparak süt içmeye teşvik etti.