İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin emeklilere 5000 TL’lik pazar desteğinde ödemeler başladı. Ağır ekonomik krizin yarattığı zorluklara karşılık vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ovalıoğlu, “Bu zor koşullarda emeklilerimize bir nebze olsun nefes aldırabilmek için başlattığımız desteğin, ihtiyaçlarınızı karşılamada yardımcı olmasını diliyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu başkanlığında toplanan Eylül Ayı Meclis Toplantısında ilçede yaşayan ve gerekli kriterleri sağlayan emekli vatandaşlara bir kereye mahsus 5 bin TL pazar desteği kararı alınmıştı. 11 Ekim’e kadar devam eden başvurular sonucu oluşturulan komisyon, incelemelerini tamamladı. Destek almaya hak kazananlar belirlenerek, ödemeleri yapılmaya başlandı.

“İhtiyaçları karşılamada yardımcı olmasını diliyoruz”

Sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceğini ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Ağır ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri de emeklilerimiz oldu. Biliyoruz ki geçim sıkıntısı nedeniyle en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyorlar. Bu zor koşullarda emeklilerimize bir nebze olsun nefes aldırabilmek için başlattığımız desteğin, ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Öğrencilere Eğitim Yardımı Devam Ediyor

Bakırköy Belediyesi’nin aldığı öğrencilere eğitim yardımı kararı sonrası başlayan ödemelerse devam ediyor. İlk ve ortaokul öğrencilerine 900 lira, lise öğrencilerine ise 1250 lira olarak yapılan yardım her ay hesaplara düzenli olarak yatırılıyor.