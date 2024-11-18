Türk Telekom, “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz sezon Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirilen “Erişilebilir Tiyatro” projesi, yeni dönemde de devam ediyor.

Yeni sezonun ilk oyunu ‘Ebedi Barış’ 16 Kasım’da seyircilerle buluşurken engelli sanatseverler tarafından beğeniyle takip edildi. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tiyatro oyunları ile görme ve işitme engelli sanatseverler görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşamaya devam ediyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu “Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle kültür sanattan spora kadar her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çalışmalarımızı sürdürdüklerini söyledi.

"Bu kapsamda, ‘Erişilebilir Tiyatro’ projemiz de destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde devam ediyor" diyen Sancaktaroğlu, "Geçtiğimiz sezonda yapılan gösterimlerin ardından büyük bir beğeni toplayan projemiz bu sezonda da hem çocuk hem de yetişkin oyunlarıyla yeniden başladı. Kültür ve sanatın kalbi AKM’nin özel hizmetlerimizle engelleri aşan bir merkeze dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, toplumsal bağları güçlendiren kültür sanatta erişilebilirliği destekleyerek, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AKM’deki Erişilebilir Tiyatro takvimi şöyle:

Kırmızı Küre: 24 Kasım 2024, Pazar saat: 15.00 (Çocuk oyunu)

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı: 1 Aralık 2024, Pazar saat: 15.00 (Yetişkin oyunu)